Правила въезда в Украину ужесточают из-за нового штамма "Омикрон": что изменится

Самоизоляция длится 14-дней / Коллаж "Сегодня"
Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
После посещения каких стран нужно пройти самоизоляцию
Путешественники, которые были в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней, то им нужно пройти 14-дневную самозащиту.
"Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм", – отметил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
В то же время Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.
Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма "Омикрон" более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни.
Симптомы заражения "Омикроном"
Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анджелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах "Омикрона":
- пациенты жаловались на сильное чувство усталости,
- у шестилетнего заболевшего зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру,
- у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.
Есть ли "Омикрон" в Украине?
Пока в Минздраве не заявляли о появлении нового штамма в Украине.
"На сегодняшний день штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 ноября.
Пока новый штамм коронавируса зафиксировали:
- в Великобритании;
- Германии;
- ЮАР;
- Чехии;
- Бельгии;
- Израиле;
- Нидерландах;
- Китае.
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