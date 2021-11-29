Нужно больше прививок? Мы узнали, будет ли Украина ускоряться из-за нового штамма "Омикрон"

В Украине увеличат темпы вакцинации населения от коронавируса. В МОЗ сообщили, что это не связано с новым штаммом "Омикрон".
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Минздраве.
Подробности
Темпы вакцинации ускорят независимо от того, есть или нет новый штамм этого заболевания.
Далее по теме
"Например, в будние дни в среднем вакцинируются 250 тыс. – 300 тыс. человек. Те, кто ранее вакцинировался первой дозой, уже приходят за второй дозой. Для этого пришло время. Инфраструктура рассчитана на то, чтобы делать 350 тыс. прививок в сутки, но идет работа над расширением возможностей", – сообщили в МОЗ.
Новый штамм "Омикрон" уже гуляет по миру
По миру распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Случаи уже зафиксировали как минимум в восьми странах. В Украине о появлении нового штамма пока не говорят.
Чем опасен "Омикрон"?
- В несколько раз заразнее "Дельты";
- Более стойкий к вакцинам;
- Большое количество мутаций.
"Я могу сказать, что потенциально этот штамм может оказаться еще хуже "Дельты", к которому сразу отнеслись не как следует серьезно. Но избавить от последствий поможет вакцинация. По меньшей мере, двумя дозами", - сказал профессор иммунологии Денни Альтман.
Новый штамм, который активно начал распространяться в странах Африки, приводит к повторному заражению ковидом, заявляют ученые.
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (заболело детей – 530, медработников – 72).
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2082 человека;
- летальных исходов – 297;
- выздоровели – 10 477.
Раньше мы писали:
- Украинский доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, защищает ли вакцинация от COVID-19 от нового штамма коронавируса "Омикрон".
- У кого чаще всего мутирует коронавирус – доктор Комаровский ответил.