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Нужно больше прививок? Мы узнали, будет ли Украина ускоряться из-за нового штамма "Омикрон"

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
29 ноября, 11:30
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За сутки в стране зафиксировали 5 804 новых подтвержденных случая коронавируса
Случаи нового штамма "Омикрон" уже зафиксировали как минимум в восьми странах / Коллаж "Сегодня"
Случаи нового штамма "Омикрон" уже зафиксировали как минимум в восьми странах / Коллаж "Сегодня"

В Украине увеличат темпы вакцинации населения от коронавируса. В МОЗ сообщили, что это не связано с новым штаммом "Омикрон".

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Минздраве.

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Темпы вакцинации ускорят независимо от того, есть или нет новый штамм этого заболевания.

"Например, в будние дни в среднем вакцинируются 250 тыс. – 300 тыс. человек. Те, кто ранее вакцинировался первой дозой, уже приходят за второй дозой. Для этого пришло время. Инфраструктура рассчитана на то, чтобы делать 350 тыс. прививок в сутки, но идет работа над расширением возможностей", – сообщили в МОЗ.

Новый штамм "Омикрон" уже гуляет по миру

По миру распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Случаи уже зафиксировали как минимум в восьми странах. В Украине о появлении нового штамма пока не говорят.

Чем опасен "Омикрон"?

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  • В несколько раз заразнее "Дельты";
  • Более стойкий к вакцинам;
  • Большое количество мутаций.

"Я могу сказать, что потенциально этот штамм может оказаться еще хуже "Дельты", к которому сразу отнеслись не как следует серьезно. Но избавить от последствий поможет вакцинация. По меньшей мере, двумя дозами", - сказал профессор иммунологии Денни Альтман.

Новый штамм, который активно начал распространяться в странах Африки, приводит к повторному заражению ковидом, заявляют ученые.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (заболело детей – 530, медработников – 72).

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализированы – 2082 человека;
  • летальных исходов – 297;
  • выздоровели – 10 477.

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