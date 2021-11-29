Нужно больше прививок? Мы узнали, будет ли Украина ускоряться из-за нового штамма "Омикрон"

За сутки в стране зафиксировали 5 804 новых подтвержденных случая коронавируса

Случаи нового штамма "Омикрон" уже зафиксировали как минимум в восьми странах / Коллаж "Сегодня"

В Украине увеличат темпы вакцинации населения от коронавируса. В МОЗ сообщили, что это не связано с новым штаммом "Омикрон".

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Минздраве.

Реклама

Подробности

Темпы вакцинации ускорят независимо от того, есть или нет новый штамм этого заболевания.

"Например, в будние дни в среднем вакцинируются 250 тыс. – 300 тыс. человек. Те, кто ранее вакцинировался первой дозой, уже приходят за второй дозой. Для этого пришло время. Инфраструктура рассчитана на то, чтобы делать 350 тыс. прививок в сутки, но идет работа над расширением возможностей", – сообщили в МОЗ.

Новый штамм "Омикрон" уже гуляет по миру

По миру распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Случаи уже зафиксировали как минимум в восьми странах. В Украине о появлении нового штамма пока не говорят.

Чем опасен "Омикрон"?

Реклама

В несколько раз заразнее "Дельты";

Более стойкий к вакцинам;

Большое количество мутаций.

"Я могу сказать, что потенциально этот штамм может оказаться еще хуже "Дельты", к которому сразу отнеслись не как следует серьезно. Но избавить от последствий поможет вакцинация. По меньшей мере, двумя дозами", - сказал профессор иммунологии Денни Альтман.

Новый штамм, который активно начал распространяться в странах Африки, приводит к повторному заражению ковидом, заявляют ученые.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (заболело детей – 530, медработников – 72).

Также за минувшие сутки:

Реклама

госпитализированы – 2082 человека;

летальных исходов – 297;

выздоровели – 10 477.

Раньше мы писали: