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ВОЗ дала имя новому штамму COVID-19

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
26 ноября, 21:55
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ВОЗ проводит ряд исследований и продолжает проводить оценку этого варианта
Новый штамм имеет большое количество мутаций. Коллаж "Сегодня"
Новый штамм имеет большое количество мутаций. Коллаж "Сегодня"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Подробности

Организация квалифицировала новый вариант вируса как вызывающий беспокойство.

"ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 как вызывающий беспокойство под названием "омикрон", – говорится в сообщении.

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В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вызывающими беспокойство. Число случаев этого варианта, по-видимому, увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки", – говорится в сообщении.

В организации добавили, что в ПЦР-тесте не обнаруживается один из генов нового штамма. При этом отмечается, что ВОЗ проводит ряд исследований и продолжает проводить оценку этого варианта.

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Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?

Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:

  • Луганская,
  • Львовская.

В ближайшее время к ним могут присоединиться:

  • город Киев,
  • Донецкая,
  • Одесская,
  • Херсонская области.

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