Мэр Купянска оказался предателем/Фото: коллаж: "Сегодня"

Городской голова Купянска Геннадий Мацегора, которого в 2020 году избрали мэром от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", заявил о подконтрольности города войскам РФ. Он отметил, что с завтрашнего дня детсады и школы вернутся к "обычному графику работы".

Об этом говорится в видеообращении Мацегоры 27 февраля.

Реклама

Подробности

"Четыре дня назад город покинули все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной", — сказал Мацегора.

Он отметил, что это лично его решение сдать город оккупантам.

"Я принял это решение. Решение за мной. Ответственность за происходящее в городе лежит на мне. Я в городе все это время и остаюсь дальше. Все вопросы жизнеобеспечения на мне", — добавил городской голова.

Он подчеркнул, что с завтрашнего дня город переходит к "обычной жизни".

"Сегодня я нахожусь на месте и хочу заверить, что будет работать больница, школа, детсады. С завтрашнего дня работаем в обычном режиме. Не боимся провокаций, на которые, по словам военных, они будут реагировать должным образом", – отметил Мацегора.

Он считает, что пора "смело возвращаться к жизни, налаживать быт", и сказал: жизнь города "зависит от того, как мы себя сейчас зарекомендуем", поэтому "смело вылезайте из подвалов и бомбоубежищ".

Реклама

Мацегора добавил, что завод "Кулиничи" снабдил хлебом Старостинский округ.

Иуда Илья Кива

Это не первый случай предательства членов партии ОПЗЖ. Ранее одиозный нардеп Илья Кива позвалв нашу страну войска России – страны, которая сейчас уничтожает Украину и убивает мирных граждан.

Читайте также