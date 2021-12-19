Вспомнили ФСБ и Стуса. В Харькове расписали и облили краской офис ОПЗЖ (фото)

В Харькове в День Святого Николая облили красной краской и расписали фасад офиса молодежного крыла городской организации "Оппозиционная платформа – За життя".
Об этом сообщает Telegram-канал организации "Фрайкор".
Что известно
Здание организации расположено на переулке Мясной, 1. Неизвестные облили красной краской двери здания, а также оставили надписи белой краской "ОПЗЖ=ФСБ" и "Сепары".
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Кроме того, на здании оставили трафаретные рисунки с портретом Василия Стуса и надписью "Запретная правда – все равно правда".
"Святой Николай не любит ватников и потомков регионалов из ОПЗЖ. Поэтому им он подарил правильный вид офиса", – говорится в подписи к фото.
Здание крыла ОПЗЖ в Харькове. Фото: "Фрайкор"
Реация соцсетей
В комментариях к сообщению высказали разные мнения по поводу такого перфоманса в праздничный день. Одни говорят, что это был "подарок не ОПЗЖ, а народу".
Другие критикуют вандалов за разжигание конфликта в праздник – День Святого Николая.
"Правда не знает праздников. Она должна быть всегда", – высказали еще одну точку зрения в комментариях.
Медведчук и "Справа Василия Стуса"
В октябре 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука к историку Вахтанга Кипиани и издательству Vivat.
Из книги "Справа Василия Стуса" приказали убрать упоминания о нардепе, который являлся адвокатом репрессированного поэта, а именно издание запретили распространять без разрешения истца. Кроме того Кипиани заплатил Медведчуку 768,40 гривен в качестве судебного сбора.
Но 19 марта это решение было отменено Киевским апелляционным судом.
Книга "Справа Василия Стуса" приобрела невиданную популярность среди украинцев. В ней опубликованы материалы, по которым советские власти несправедливо осудили писателя.
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