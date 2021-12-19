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Вспомнили ФСБ и Стуса. В Харькове расписали и облили краской офис ОПЗЖ (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
19 декабря, 20:10
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На здании расклеили открытки с портретом Василия Стуса в знак демонстрации того, что правды не скрыть
На снимках Василия Стуса протестующие написали "Запретная правда – все равно правда".
На снимках Василия Стуса протестующие написали "Запретная правда – все равно правда". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в День Святого Николая облили красной краской и расписали фасад офиса молодежного крыла городской организации "Оппозиционная платформа – За життя".

Об этом сообщает Telegram-канал организации "Фрайкор".

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Что известно

Здание организации расположено на переулке Мясной, 1. Неизвестные облили красной краской двери здания, а также оставили надписи белой краской "ОПЗЖ=ФСБ" и "Сепары".

Кроме того, на здании оставили трафаретные рисунки с портретом Василия Стуса и надписью "Запретная правда – все равно правда".

"Святой Николай не любит ватников и потомков регионалов из ОПЗЖ. Поэтому им он подарил правильный вид офиса", – говорится в подписи к фото.

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Здание крыла ОПЗЖ в Харькове. Фото: "Фрайкор"

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Реация соцсетей

В комментариях к сообщению высказали разные мнения по поводу такого перфоманса в праздничный день. Одни говорят, что это был "подарок не ОПЗЖ, а народу".

Другие критикуют вандалов за разжигание конфликта в праздник – День Святого Николая.

"Правда не знает праздников. Она должна быть всегда", – высказали еще одну точку зрения в комментариях.

Медведчук и "Справа Василия Стуса"

В октябре 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука к историку Вахтанга Кипиани и издательству Vivat.

Из книги "Справа Василия Стуса" приказали убрать упоминания о нардепе, который являлся адвокатом репрессированного поэта, а именно издание запретили распространять без разрешения истца. Кроме того Кипиани заплатил Медведчуку 768,40 гривен в качестве судебного сбора.

Но 19 марта это решение было отменено Киевским апелляционным судом.

Книга "Справа Василия Стуса" приобрела невиданную популярность среди украинцев. В ней опубликованы материалы, по которым советские власти несправедливо осудили писателя.

Раньше мы писали:

  • В Одессе вандалы осквернили памятник погибшим воинам АТО.
  • Прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, который на День Независимости облил красной краской себя и флагшток, установленный у здания Киевской городской государственной администрации.

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