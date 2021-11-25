Прививка от COVID-19: кому нужно обязательно делать

Кому показана вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

Хронические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации. Также есть категории людей, которым обязательно нужно сделать прививку.

Об этом сообщает Коронавирус инфо в Telegram.

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Жизненно важно прививаться людям c:

бронхиальной астмой;

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

диабетом;

ВИЧ;

хроническими болезнями почек;

пациентам на гемодиализе.

Люди с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями – также в группе риска, однако перед прививкой следует посоветоваться с врачом.

Лицам с аллергией можно привиться даже в период обострения болезни.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1743;

Винницкая область – 659;

Волынская область – 581;

Днепропетровская область – 674;

Донецкая область – 948;

Житомирская область – 341;

Закарпатская область – 403;

Запорожская область – 906;

Ивано-Франковская область – 525;

Киевская область – 795;

Кировоградская область – 162;

Луганская область – 336;

Львовская область – 511;

Николаевская область – 556;

Одесская область – 491;

Полтавская область – 1060;

Ровенская область – 619;

Сумская область – 324;

Тернопольская область – 275;

Харьковская область – 562;

Херсонская область – 223;

Хмельницкая область – 808;

Черкасская область – 518;

Черновицкая область – 173;

Черниговская область – 132.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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