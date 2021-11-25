Щеплення від COVID-19: кому потрібно обов'язково робити

Кому показано вакцинацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Хронічні захворювання не є протипоказанням для вакцинації. Також є категорії людей, яким обов'язково потрібно зробити щеплення.

Про це повідомляє Коронавірус інфо в Telegram.

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Життєво важливо щеплюватися людям із:

бронхіальною астмою;

серцево-судинними захворюваннями;

діабетом;

ВІЛ;

хронічними хворобами нирок;

пацієнтам на гемодіалізі.

Люди з онкологічними та аутоімунними захворюваннями – також у групі ризику, проте перед щепленням слід порадитися з лікарем.

Особам з алергією можна зробити щеплення навіть у період загострення хвороби.

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Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1743;

Вінницька область – 659;

Волинська область – 581;

Дніпропетровська область – 674;

Донецька область – 948;

Житомирська область – 341;

Закарпатська область – 403;

Запорізька область – 906;

Івано-Франківська область – 525;

Київська область – 795;

Кіровоградська область – 162;

Луганська область – 336;

Львівська область – 511;

Миколаївська область – 556;

Одеська область – 491;

Полтавська область – 1060;

Рівненська область – 619;

Сумська область – 324;

Тернопільська область – 275;

Харківська область – 562;

Херсонська область – 223;

Хмельницька область – 808;

Черкаська область – 518;

Чернівецька область – 173;

Чернігівська область – 132.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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