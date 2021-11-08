Проекты канала "Украина 24" к годовщине Независимости посмотрели миллионы украинцев

На телеканале выходили две документальные телепередачи. / Фото: Коллаж: Сегодня

С высокими показателями на канале "Украина 24" завершился показ документальных проектов, среди которых "30 років до свободи" Леонида Канфера и проект "Правдива історія". Цикл еженедельной документалистики просмотрели миллионы зрителей.

Сайт "Сегодня" рассказывает об успехе цикла документальных проектов информационного канала "Украина 24" к годовщине Независимости.

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"30 років до свободи"

Специально к 30-летию независимости Украины информационный канал показывал совместную работу режиссера Леонида Канфера и ведущего Олега Панюты – цикл фильмов "30 років до свободи", являющийся частью мультимедийного проекта "Україна, яку будуємо ми".

10-серийная программа выходила в период с 29.08 по 31.10 и за это время собрала у экранов 2 млн 343 тыс. зрителей. Средняя доля цикла достигла – 1,3 (аудитория 18+ по всей Украине).

"Правдива історія"

Успешно подытожила линейку еженедельной документалистики "Правдива історія", две серии которой просмотрели 624 тыс. украинцев. Доля программы достигла 1,70, что на +10% выше суточной доли канала "Украина 24". Документальный проект повысил долю в своем слоте почти на треть благодаря как приливу аудитории, так и увеличению общего просмотра (аудитория 18+ по всей Украине).

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Продолжение следует

Общенациональный канал "Украина 24" и дальше будет расширять собственные информационные горизонты и создавать актуальные документальные программы, представляющие высокий интерес среди зрителей.

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