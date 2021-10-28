Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Украина 24" запускает прямые эфиры из международной студии Европарламента

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
28 октября, 12:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Украина 24" сотрудничает с законодательным органом Европейского союза и с Парламентской ассамблеей Совета Европы на международном уровне
«Украина 24» запускает прямые эфиры
«Украина 24» запускает прямые эфиры

Общенациональный телеканал "Украина 24" запускает прямые эфиры из международной студии в помещении Европарламента в столице Бельгии – Брюсселе.

"Украина 24" сотрудничает с законодательным органом Европейского союза и с Парламентской ассамблеей Совета Европы на международном уровне. "Новостная Группа Украина" получила право пользоваться студией Европарламента, приглашать туда на интервью мировых политиков.

Реклама

"Наша новостная команда – лучшая в Украине. Мы постоянно совершенствуемся, не стоим на месте, а расширяем горизонты информационной работы. Да, у нас есть международные корпункты в ЕС и США, но отныне мы станем еще ближе к водовороту международных событий. Плодотворное сотрудничество канала с Европарламентом открывает возможность работать в международной студии де-факто столицы Европейского Союза и своими глазами видеть, как принимаются важные мировые решения", — рассказал Юрий Сугак, главный редактор "Новостная Группы Украины".

Еженедельно специальный корреспондент телеканала "Украина 24" Юрий Гула в команде с коллегами, работающими в брюссельском корпункте НГУ, будет встречаться с топ-политиками Европы, получать эксклюзивные комментарии и будет оперативно передавать информацию об актуальных международных событиях.

В премьерном включении из международной студии наши журналисты обсудят с представителями Евросоюза следующие темы: снабжение газа, возвращение "Скифского золота" в Украину, свободу слова как главную демократическую ценность.

"Сегодня мы впервые включимся в эфир из международной студии в помещении Европарламента в Брюсселе. Этот город является политическим сердцем Европы, где принимаются решения, влияющие на нашу с вами жизнь. Специально для зрителей информационного канала мы будем собирать мнения и взгляды европейских политиков относительно будущего Украины и нашего сотрудничества с ЕС, узнаем все детали важных тем, обсуждаемых топ-политиками Европы. Теперь еще больше эксклюзива на "Украина 24", еще больше вопросов, которые беспокоят украинцев, и ответы, на которые вы точно не услышите на других каналах", — комментирует Юрий Гула.

Ранее мы писали:

Украина 24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Дневник независимости 🇺🇦

28 октября 1991. Между Украиной и республикой Узбекистан в Ташкенте подписан договор об основах международных отношений

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

150 204

заболело за неделю в Украине

+44%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.37

Российский рубль (₽)

0.3762

Евро (€)

30.64

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять