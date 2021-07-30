Пропажа Чауса в трусах разрывает соцсети: фотожабы на неуловимого судью

Пользователи обыгрывают пропажу экс-судьи, его внешний вид при аресте и обед

В соцсетях активно обсуждают поимку и пропажу Николая Чауса / Коллаж "Сегодня"

Сложно украинцам относиться серьезно к очередному витку истории с беглым экс-судьей Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом, который постоянно пропадает у правоохранителей. Сегодня на очередное заявление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), что Чаус сначала нашелся в одном из сел Винницкой области, а потом потерялся, пользователи соцсетей ответили фотожабами.

Главным поводом для иронии стал тот факт, что НАБУ заявило о том, что местонахождение Чауса после обеда опять стало неизвестным.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян связал сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины с поимкой беглого судьи.

Активно обыгрывалось и фото бывшего судьи во время задержания, на котором он предстал перед силовиками в нижнем белье.

Реклама

Читайте также: Староста села Чауса не видел. Версия обнаружения судьи не подтверждается

Без политической подоплеки, конечно, тоже не обошлось.

А поскольку судья умудряется успешно скрываться от правосудия уже не один год, некоторые пользователи соцсетей сравнили его с главным героем американского телесериала "Доктор Хаус".

Напомним, что сегодня агентство Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что похищенный в Молдове в начале апреля судья Николай Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области.

Через пару часов в Facebook Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что по состоянию на 15:30 судья был задержан полицией, но на связь с НАБУ правоохранители не выходили.

3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск. В свою очередь в СБУ по факту похищения Чауса открыли дело.