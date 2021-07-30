Пропажа Чауса в трусах розриває соцмережі: фотожаби на невловимого суддю

Користувачі обігрують пропажу екс-судді, його зовнішній вигляд при арешті і обід

У соцмережах активно обговорюють пропажу Миколи Чауса / Колаж "Сегодня"

Складно українцям ставитися серйозно до чергового витку історії із збіглим екс-суддею Дніпровського райсуду Києва Миколи Чаусом , який постійно пропадає у правоохоронців. Сьогодні на чергову заяву Національного антикорупційного бюро (НАБУ), що Чаус спочатку знайшовся в одному з сіл Вінницької області, а потім загубився, користувачі соцмереж відповіли фотожабами.

Головним приводом для іронії став той факт, що НАБУ заявило про те, що місцезнаходження Чауса після обіду знову стало невідомим.

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян пов'язав сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони України з затриманням біглого судді.

Активно обігравалося і фото колишнього судді під час затримання, на якому він постав перед силовиками в нижній білизні.

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Без політичного підґрунтя, звичайно, теж не обійшлося.

А оскільки суддя примудряється успішно ховатися від правосуддя вже не один рік, деякі користувачі соцмереж порівняли його з головним героєм американського телесеріалу "Доктор Хаус".

Нагадаємо, що сьогодні агентство Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що п охіщенний в Молдові на початку квітня суддя Микола Чаус несподівано знайшовся в Вінницькій області.

Через пару годин в Facebook Національне антикорупційне бюро повідомило, що станом на 15:30 суддя був затриманий поліцією, але на зв'язок з НАБУ правоохоронці не виходили.

3 квітня в центрі молдавської столиці сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук. В свою чергу в СБУ за фактом викрадення Чауса відкрили справу .