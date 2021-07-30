Староста села Чауса не бачив. Версія виявлення судді не підтверджується

Валерій Груньківскій прокоментував "Сьогодні" новини про його участь в долі судді

Де було зроблено фото Чауса, поки не відомо. Колаж "Сьогодні"

Староста села Мазурівка Вінницької області Валерій Груньківскій не зустрічав сьогодні суддю Миколу Чауса. Про це він розповів в коментарі новинам "Сьогодні".

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Раніше ЗМІ повідомили нібито зі слів Валерія Груньківского, що Чауса прийняли в сільраді, однак староста суддю не бачив і взагалі весь день перебував далеко від села.

"Я нічого не знаю, я зараз дуже далеко від населеного пункту. Ми копаємо криницю. Я там не був, близько мене там не було", – каже Груньківскій.

Чи зустрічався з Чаусом хтось із колег, староста не знає. Каже, що про ситуацію дізнався зі слів інших людей і суддю особисто не знає. І навіть не бачив його фотографію в трусах, яку поширили в ЗМІ, тому не може підтвердити, що вона була зроблена в сільраді.

Що передувало

3 квітня в центрі молдавської столиці сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук. В свою чергу в СБУ помітили викрадення Чауса і відкрили справу.

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У травні поточного року Микола Чаус, який переховувався в Молдові, записав відеозвернення, в якому заявив, що нібито передав в Україну компромат на своїх викрадачів.

Після виявлення у Вінницькій області Чаус знову "зник". За даними "Сьогодні", його везуть до Києва – в управління СБУ. Адвокати та НАБУ, яке також розшукує Чауса, не знають про його місцезнаходження. Служба безпеки подію поки не прокоментувала.