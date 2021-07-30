Русский
$ 26,89
31,92
  1. Новини України

Староста села Чауса не бачив. Версія виявлення судді не підтверджується

30 липня 2021 17:59

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Валерій Груньківскій прокоментував "Сьогодні" новини про його участь в долі судді

Де було зроблено фото Чауса, поки не відомо. Колаж "Сьогодні"

Де було зроблено фото Чауса, поки не відомо. Колаж "Сьогодні"

Староста села Мазурівка Вінницької області Валерій Груньківскій не зустрічав сьогодні суддю Миколу Чауса. Про це він розповів в коментарі новинам "Сьогодні".

Реклама

Раніше ЗМІ повідомили нібито зі слів Валерія Груньківского, що Чауса прийняли в сільраді, однак староста суддю не бачив і взагалі весь день перебував далеко від села.

"Я нічого не знаю, я зараз дуже далеко від населеного пункту. Ми копаємо криницю. Я там не був, близько мене там не було", – каже Груньківскій.

Чи зустрічався з Чаусом хтось із колег, староста не знає. Каже, що про ситуацію дізнався зі слів інших людей і суддю особисто не знає. І навіть не бачив його фотографію в трусах, яку поширили в ЗМІ, тому не може підтвердити, що вона була зроблена в сільраді.

Що передувало

3 квітня в центрі молдавської столиці сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук. В свою чергу в СБУ помітили викрадення Чауса і відкрили справу.

Реклама

У травні поточного року Микола Чаус, який переховувався в Молдові, записав відеозвернення, в якому заявив, що нібито передав в Україну компромат на своїх викрадачів.

Після виявлення у Вінницькій області Чаус знову "зник". За даними "Сьогодні", його везуть до Києва – в управління СБУ. Адвокати та НАБУ, яке також розшукує Чауса, не знають про його місцезнаходження. Служба безпеки подію поки не прокоментувала.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погоди
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погодиУкраїна
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІ
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІУкраїна
Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загроза
Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загрозаФінанси
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочині
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочиніХарків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти