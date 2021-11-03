Прямо перед годовщиной смерти. Один из исполнителей убийства Гандзюк вышел на свободу

Один из исполнителей убийства Гандзюк вышел на свободу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из исполнителей убийства активистки Екатерины Гандзюк вышел на свободу. Речь идет о Викторе Горбунове.

Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердила адвокат потерпевшей стороны Ольга Веретильник.

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Виктор Горбунов покупал кислоту, которой в результате облили активистку. Суд назначил ему минимальный срок заключения – 3 года. Совсем недавно он вышел по условно-досрочному освобождению.

"Кати нет 3 года. Исполнители ее убийства уже выходят на свободу. По делу организатора и одного из заказчиков убийства до сих пор нет приговора. Рыщук и Гордеев – другие заказчики убийства Кати даже не под следствием", – сообщили на Facebook-страничке "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Последние новости о судебном процессе

Дело Гандзюк состоит из 59 томов материалов, сейчас рассмотрение дела находится на середине дистанции.

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Заседания проходят в Днепровском суде Киева.

"Суд на стадии исследования видео с обысков у фигурантов дела", – рассказала адвокат Ольга Веретильник в комментарии сайту "Сегодня".

В апелляционной инстанции, по словам Веретельник, пока заседаний не предвидится.

Убийство Гандзюк

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего у нее оказалось обожженным около 40% тела. Женщине провели 11 операций, но 4 ноября того же года она скончалась.

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Сейчас под стражей находятся экс-глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Алексей Левин – они вероятные заказчики убийства активистки.

Кроме того, в деле Гандзюк трое непосредственных исполнителей преступления уже осуждены на 6,5, 3, 4 года тюремного заключения.

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