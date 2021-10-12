Убийство Гандзюк: на каком этапе дело спустя три года

Завтра запланировано очередное заседание в Днепровском суде Киева, судьи продолжат исследовать материалы

Адвокат рассказала, на каком этапе дело Гандзюк. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ноябре будет три года, как умерла общественная активистка Екатерина Гандзюк. Адвокат Ольга Веретильник рассказала "Сегодня", на каком этапе сейчас дело об убийстве активистки.

Завтра, 13 октября, в Днепровском суде Киева пройдет очередное заседание. Оно начнется в 12:00.

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"Суд на стадии исследования видео с обысков у фигурантов дела", – рассказала адвокат.

Апелляция пока не планируется

В апелляционной инстанции, по словам Веретельник, пока заседаний не предвидится. По крайней мере, ее не уведомляли.

Отец Гандзюк также рассказал "Сегодня", что об апелляции не знает. Но о завтрашнем заседании в Днепровском суде ему известно.

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Кто заказал Екатерину Гандзюк?

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего у нее оказалось обожженным около 40% тела. Женщине провели 11 операций, но 4 ноября того же года она скончалась.

Дело Гандзюк состоит из 59 томов материалов, сейчас рассмотрение дела находится на середине дистанции. Сейчас под стражей находятся экс-глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Алексей Левин – они вероятные заказчики убийства активистки.

Кроме того, в деле Гандзюк трое непосредственных исполнителей преступления уже осуждены на 6,5, 3, 4 года тюремного заключения.

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В октябре 2020 года суд по делу Гандзюк признал виновным в сокрытии преступления еще одного фигуранта – Игоря Павловского. Однако он пошел на сделку со следствием, поэтому был освобожден от отбывания срока с испытательным сроком на 1 год.

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