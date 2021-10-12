Вбивство Гандзюк: на якому етапі справа через три роки

Завтра заплановано чергове засідання в Дніпровському суді Києва, судді продовжать досліджувати матеріали

Адвокат розповіла, на якому етапі справа Гандзюк. / Фото: Колаж: Сьогодні

У листопаді буде три роки, як померла громадська активістка Катерина Гандзюк. Адвокат Ольга Веретільник розповіла "Сьогодні", на якому етапі зараз справа про вбивство активістки.

Завтра, 13 жовтня, в Дніпровському суді Києва відбудеться чергове засідання. Воно розпочнеться о 12:00.

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"Суд на стадії дослідження відео з обшуків у фігурантів справи", – розповіла адвокат.

Апеляція поки не планується

В апеляційній інстанції, за словами Веретельник, поки засідань не передбачається. Принаймні, її не повідомляли.

Батько Гандзюк також розповів "Сьогодні", що про апеляцію не знає. Але про завтрашньому засіданні в Дніпровському суді йому відомо.

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Хто замовив Катерину Гандзюк?

31 липня 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою, в результаті чого у неї виявилося обпаленим близько 40% тіла. Жінці провели 11 операцій, але 4 листопада того ж року вона померла.

Справа Гандзюк складається з 59 томів матеріалів, зараз розгляд справи знаходиться на середині дистанції. зараз під вартою перебуваютьекс-глава Херсонської обласної ради Владислав Мангер і колишній помічник депутата Олексій Левін – вони ймовірні замовники вбивства активістки.

Крім того, в справі Гандзюк троє безпосередніх виконавців злочину вже засуджені на 6,5, 3, 4 роки тюремного ув'язнення.

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У жовтні 2020 року суд у справі Гандзюк визнав винним у приховуванні злочину ще одного фігуранта – Ігоря Павловського. Однак він пішов на угоду зі слідством, тому був звільнений від відбування терміну з випробувальним терміном на 1 рік.

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