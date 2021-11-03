Прямо перед роковинами смерті. Один із виконавців убивства Гандзюк вийшов на волю

Один із виконавців убивства Гандзюк вийшов на волю. / Фото: Колаж: Сьогодні
Один із виконавців вбивства активістки Катерини Гандзюк вийшов на волю. Йдеться про Віктора Горбунова.
Цю інформацію сайту "Сьогодні" підтвердила адвокат потерпілої сторони Ольга Веретильник.
Віктор Горбунов купував кислоту, якою в результаті облили активістку. Суд призначив йому мінімальний строк ув'язнення – 3 роки. Зовсім нещодавно він вийшов за умовно-достроковим визволенням.
"Каті немає 3 роки. Виконавці її вбивства вже виходять на волю. У справі організатора та одного із замовників убивства досі немає вироку. Рищук та Гордєєв – інші замовники вбивства Каті навіть не під слідством", – повідомили на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?"
Останні новини про судовий процес
Справа Гандзюк складається із 59 томів матеріалів, зараз розгляд справи знаходиться на середині дистанції.
Засідання відбуваються у Дніпровському суді Києва.
"Суд на стадії дослідження відео з обшуків у фігурантів справи", – розповіла адвокат Ольга Веретильник у коментарі сайту "Сьогодні".
В апеляційній інстанції, за словами Веретельник, поки що засідань не передбачається.
Вбивство Гандзюк
31 липня 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою, внаслідок чого у неї виявилося обпаленим близько 40% тіла. Жінці провели 11 операцій, але 4 листопада цього року вона померла.
Зараз під вартою перебуваютьексголова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та колишній помічник депутата Олексій Левін – вони ймовірні замовники вбивства активістки.
Крім того, у справі Гандзюк трьох безпосередніх виконавців злочину вже засуджено на 6,5, 3, 4 роки тюремного ув'язнення.
Раніше ми писали:
- Фігуранта справи Катерини ГандзюкІгоря Павловського, якого суд визнав винним у прихованні інформації про вбивство херсонської активістки, випустили з-під варти.
- США закликали українську владу встановити справедливість і притягнути вбивць Катерини Гандзюк до відповідальності.