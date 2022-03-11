Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС – разведка

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

Реклама

"По имеющейся информации – Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину. В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержки работы систем безопасности", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Зато туда, по указанию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты", среди которых под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.

Дополняется...