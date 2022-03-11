Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС – розвідка

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Президент РФ Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це заявило в Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

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"За наявною інформацією – Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну. Наразі ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, зайшли "білоруські спеціалісти", серед яких під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту.

У розвідці заявили, що задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту "Антонов" у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів у зоні ЧАЕС.

"Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України. Наразі і Україна, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – лише постановка за бездарним сценарієм. Попри це, подібні дії Путіна матимуть катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це і розраховує російський диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок", – йдеться в повідомленні.

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Ситуація в Чорнобильській зоні

24 лютого росіяни захопили Чорнобильську атомну станцію. Персонал станції перебуває в заручниках. Про це повідомила радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що після жорстокого бою наш контроль над Чорнобильським майданчиком втрачено.

"Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні", – сказав він.

Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.

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9 березня стало відомо, що єдину лінію електропостачання ЧАЕС і всі її ядерні об'єкти, контрольовані російською армією, пошкоджено. Як результат, ЧАЕС знеструмлено. Резервні дизель-генератори зможуть забезпечити живлення ЧАЕС та її об'єктів протягом 48 годин.

10 березня стало відомо, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами.