"Путин х*йло! Смерть врагам!": под Санкт-Петербургом взломали табло электрозаправки

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Под Санкт-Петербургом в сторону Москвы на государственной электрозаправке взломано табло.

Об этом написал у себя на странице в Telegram "Обозреватель".

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Россияне в шоке

Отмечается, что табло показывает: "Путин х*йло! Смерть врагам! Слава Украине! Героям слава!".

"Смотрите, что тут на центре зарядки электромобилей на табло! Почитайте внимательно! Почитайте внимательно, что здесь написано!" – слышно на видео.

Anonymous объявили России кибервойну

Недавно хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.

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"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.

С тех пор группировка начала наносить киберудары по важным российским сайтам.

Напомним, Anonymous также сломали радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.

Также взломаны более 300 правительственных сайтов, государственных СМИ и банков Российской Федерации за последние 48 часов.

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