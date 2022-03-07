"Путин ху*ло я не скажу": в Сети появилось видео стычки охраны Бойко с теробороной

Охрана Бойко решила вступиться за шефа / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп ОПЗЖ Юрий Бойко отказался говорить "Путин – ху*ло" и "русский военный корабль иди нах*й" по требованию территориальной обороны. Видео инцидента появилось в Сети.

На записи бойцы теробороны осматривают джип – вероятно, это машина сопровождения. Затем они требуют, чтобы Бойко вышел из машины, которая стоит впереди джипа.

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"Российская армия начала агрессию против Украины, и мы будем защищаться", — спокойно говорит Бойко на вопрос, скажет ли он на камеру "Путин – ху*ло".

"Путин ху*ло я не скажу, потому что я не ругаюсь", — добавил Бойко, хотя саму фразу при этом произнес.

Известное высказывание о военном российском корабле Бойко также не захотел повторить. В этот момент сзади подошел охранник и заявил: "Так, не балуйтесь". При этом он дернул бойца теробороны, в ответ остальные начали кричать на него и требовать, чтобы он лег на землю. На этом видео обрывается.

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