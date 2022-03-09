Путин уничтожает своих летчиков? Разведка сообщила о странностях с парашютами

ВСУ продолжают уничтожать вражеские самолеты / Фото: Коллаж: Сегодня
У сбитых над Украиной российских летчиков часто не раскрываются парашюты. Украинские разведчики сомневаются в желании российского военно-политического командования сохранить жизнь своих военных.
Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"На днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Вражеский летчик катапультировался, но погиб", – говорится в сообщении.
Этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов Путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют.
"Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов. Из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленная неправильная укладка перед вылетом", – написали в Минобороны.
Украинские разведчики предполагают, что российское руководство сознательно пошло на такой шаг. Главный мотив – не допустить публичных свидетельств армейцев РФ о военных преступлениях против мирных жителей Украины.
В Минобороны добавили, что каждый из российских летчиков, совершающих боевые вылеты в украинское небо, убивает украинских женщин и детей, разрушает 500-килограммовыми бомбами и ракетами украинские города с тысячелетней историей, по международным канонам – военный преступник, который будет осужден на большой срок.
Аваков подсчитал потери военных РФ
Во вторжении России на территорию Украины была задействована группировка около 200 тысяч человек. Потери военных РФ, участвующих в агрессии, – около 50 635 человек. Об этом написал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Telegram.
Он подсчитал потери, пользуясь данными Украины и данными закрытых источников в РФ.
"Потери агрессора на утро 14 дня войны: убитыми – 10 235 (регулярных сил) + 2400 (из состава ЧВК действующих вместе с врагом) итого – около 12 635 (по данными внутреннего инсайдера в РФ). Ранеными – около 35 000. Пленными – около 3 000", - написал Аваков.
По его словам, потери военных РФ составляют около 50 635 человек из 200 тыс. военных.
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