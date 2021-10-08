Пятница будет прохладной: прогноз погоды на 8 октября

В Украину пришло похолодание/Коллаж: Сегодня
В пятницу, 8 октября, будет прохладная погода, без осадков. В то же время в Украину идут первые морозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во всех областях ветер будет достигать 12 м/с. На западе прогнозируют 11-17 градусов тепла.
На востоке температура будет колебаться от +11 до +13 градусов. В северных регионах — 11-14 градусов тепла. На юге температура составит +11-15 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют. Стоит ожидать 11-13 градусов тепла.
Климат Украины через 50 лет
В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.
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