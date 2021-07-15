Рада приняла законопроект об онлайн-прописке – как изменить место проживания на портале "Дія"

Верховная Рада приняла законопроект №5463 об онлайн-прописке украинцев. "За" проголосовал 251 нардеп. Об этом стало известно во время трансляции заседания Рады в четверг, 15 июля.

Закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме.

Согласно проекту, место проживания декларируется:

в жилье, которое находится в частной собственности;

в жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.).

в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.

В законе прописан перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места жительства. Запрещается требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, нежели предусмотренных этим законопроектом, документов.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что принятый проект закона окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.

"Вместо хождения по нескольким учреждениях и месяца ожидания – 10 минут на заполнение заявления и сутки на его обработку. Также регистрация не будет влиять на жизненные ситуации вроде оформления пенсии или получения медицинской помощи", – заверили в министерстве.

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Воспользоваться услугой очень легко. На портале "Дія" гражданин может выбрать пункт "Регистрация места проживания" и заполнить заявление.

"Владелец жилья, где вы живете, подтвердит запрос и позволит зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена ​​в течение суток", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце июня комитет по правам человека рекомендовал ВР принять законопроект об онлайн-прописке украинцев.

К слову, недавно Украина первая в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному. Теперь, например, на кассе в магазине для подтверждения возраста можно показать паспорт в смартфоне.

Также мы сообщали, что Рада приняла закон о "Дія City" и рассказывали, какая от него польза.