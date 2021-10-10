Расслабляться рано. В ВОЗ сделали тревожное заявление о пандемии COVID-19

Не исключено, что в мире могут появиться новые штаммы коронавируса/Коллаж: Сегодня

Человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии COVID-19. Однако появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия могут значительно отдалить завершение пандемии.

Об этом сообщает Blick.

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Что говорят в ВОЗ

По словам ведущей научной сотрудницы Всемирной организации здравоохранения Сумии Сваминатан, говорить, что пандемия скоро завершится, "преждевременно".

"Для этого существует слишком много неизвестного. В частности, это неожиданное появление новых вариантов вируса", — отметила представительница ВОЗ.

Вакцинация в мире

Сваминатан рассказала, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения — 70-80%, тогда как в других, например во всей Африке, полностью иммунизировано менее 4% населения.

"Чем дольше мы будем мириться с такой ситуацией, тем больше вероятность появления новых вариантов", — подчеркнула сотрудница ВОЗ.

Сваминатан призвала использовать все имеющиеся дозы для повышения уровня вакцинации во всем мире.

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Обязательная вакцинация в Украине

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых обязательной является вакцинация против COVID-19. Так, вакцинироваться нужно работникам:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

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