Расслабляться рано. В ВОЗ сделали тревожное заявление о пандемии COVID-19

Не исключено, что в мире могут появиться новые штаммы коронавируса/Коллаж: Сегодня
Человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии COVID-19. Однако появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия могут значительно отдалить завершение пандемии.
Об этом сообщает Blick.
Что говорят в ВОЗ
По словам ведущей научной сотрудницы Всемирной организации здравоохранения Сумии Сваминатан, говорить, что пандемия скоро завершится, "преждевременно".
"Для этого существует слишком много неизвестного. В частности, это неожиданное появление новых вариантов вируса", — отметила представительница ВОЗ.
Вакцинация в мире
Сваминатан рассказала, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения — 70-80%, тогда как в других, например во всей Африке, полностью иммунизировано менее 4% населения.
"Чем дольше мы будем мириться с такой ситуацией, тем больше вероятность появления новых вариантов", — подчеркнула сотрудница ВОЗ.
Сваминатан призвала использовать все имеющиеся дозы для повышения уровня вакцинации во всем мире.
Обязательная вакцинация в Украине
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых обязательной является вакцинация против COVID-19. Так, вакцинироваться нужно работникам:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- заведений высшего, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Читайте также
- В Минздраве рассказали, какие вакцины от COVID-19 можно комбинировать. В то же время отмечают, что лучше все же вакцинироваться одним препаратом.
- Мы информировали, для кого COVID-19 опасный. Украинцев, которые в зоне риска, призывают вакцинироваться.