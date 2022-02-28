Расстрел семьи с детьми в Киеве: стали известны новые подробности

Родители и ребенок погибли в результате обстрела, двое детей в больнице / Фото: Коллаж: Сегодня
Стали известны имена членов семьи, которые были расстреляны российской ДРГ в Киеве 26 февраля. Семья находилась в машине, когда по ней открыли огонь.
Погибшие — Антон Кудрин и его супруга Светлана Западинская, ветеринары и дочь, четвероклассница Полина, сообщается в Facebook.
София, старшая дочь, в 17 больнице, и Семен, младший сын, в тяжелом состоянии в больнице "Охматдет".
Ситуация 28 февраля
- Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.
- Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
- ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.
- Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.