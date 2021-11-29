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Резкий спад. За сутки в Украине подтвердили менее 6 тысяч новых больных COVID-19

Инна Собора
29 ноября, 08:18
Меньше всего новых случаев в Луганской области – лишь 25

Количество COVID-случаев за выходные уменьшилось. / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 530, медработников – 72).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 082 человека;
  • летальных исходов – 297;
  • выздоровели – 10 477.

Вакцинировались против коронавируса 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.

Количество зараженных в регионах в сутки

  • г. Киев – 431 случай;
  • Винницкая область – 373 случая;
  • Волынская область – 303 случаев;
  • Днепропетровская область – 473 случаев;
  • Донецкая область – 457 случаев;
  • Житомирская область – 310 случаев;
  • Закарпатская область – 150 случаев;
  • Запорожская область – 334 случая;
  • Ивано-Франковская область – 146 случаев;
  • Киевская область – 295 случаев;
  • Кировоградская область – 145 случаев;
  • Луганская область – 25 случаев;
  • Львовская область – 203 случая;
  • Николаевская область – 401 случай;
  • Одесская область – 303 случая;
  • Полтавская область – 232 случаев;
  • Ровенская область – 109 случаев;
  • Сумская область – 58 случаев;
  • Тернопольская область – 158 случаев;
  • Харьковская область – 235 случаев;
  • Херсонская область – 64 случая;
  • Хмельницкая область – 122 случаев;
  • Черкасская область – 236 случаев;
  • Черновицкая область – 108 случаев;
  • Черниговская область – 133 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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