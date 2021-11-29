Різкий спад. За добу в Україні підтвердили менше 6 тисяч нових хворих на COVID-19

Кількість COVID-випадків за вихідні пішла на спад. / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 28 листопада в Україні зафіксовано 5 804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 530, медпрацівників – 72).
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 082 людини;
- летальних випадків – 297;
- одужало – 10 477.
Вакцинувалися проти коронавірусу 93 970 людей. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовані – 62 901 людина.
Кількість заражених в регіонах за добу
- м. Київ – 431 випадок;
- Вінницька область – 373 випадків;
- Волинська область – 303 випадків;
- Дніпропетровська область – 473 випадків;
- Донецька область – 457 випадків;
- Житомирська область – 310 випадки;
- Закарпатська область – 150 випадків;
- Запорізька область – 334 випадків;
- Івано-Франківська область – 146 випадків;
- Київська область – 295 випадки;
- Кіровоградська область – 145 випадків;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 203 випадків;
- Миколаївська область – 401 випадок;
- Одеська область – 303 випадки;
- Полтавська область – 232 випадків;
- Рівненська область – 109 випадків;
- Сумська область – 58 випадків;
- Тернопільська область – 158 випадки;
- Харківська область – 235 випадків;
- Херсонська область – 64 випадків;
- Хмельницька область – 122 випадків;
- Черкаська область – 236 випадків;
- Чернівецька область – 108 випадків;
- Чернігівська область – 133 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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