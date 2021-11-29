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Різкий спад. За добу в Україні підтвердили менше 6 тисяч нових хворих на COVID-19

Інна Собора
29 листопада, 08:18
Найменше нових випадків у Луганській області – всього 25

Кількість COVID-випадків за вихідні пішла на спад. / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 28 листопада в Україні зафіксовано 5 804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 530, медпрацівників – 72).

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 082 людини;
  • летальних випадків – 297;
  • одужало – 10 477.

Вакцинувалися проти коронавірусу 93 970 людей. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовані – 62 901 людина.

Кількість заражених в регіонах за добу

  • м. Київ – 431 випадок;
  • Вінницька область – 373 випадків;
  • Волинська область – 303 випадків;
  • Дніпропетровська область – 473 випадків;
  • Донецька область – 457 випадків;
  • Житомирська область – 310 випадки;
  • Закарпатська область – 150 випадків;
  • Запорізька область – 334 випадків;
  • Івано-Франківська область – 146 випадків;
  • Київська область – 295 випадки;
  • Кіровоградська область – 145 випадків;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Львівська область – 203 випадків;
  • Миколаївська область – 401 випадок;
  • Одеська область – 303 випадки;
  • Полтавська область – 232 випадків;
  • Рівненська область – 109 випадків;
  • Сумська область – 58 випадків;
  • Тернопільська область – 158 випадки;
  • Харківська область – 235 випадків;
  • Херсонська область – 64 випадків;
  • Хмельницька область – 122 випадків;
  • Черкаська область – 236 випадків;
  • Чернівецька область – 108 випадків;
  • Чернігівська область – 133 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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