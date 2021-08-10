Резников предложил США разместить в Украине ПВО и своих военных

Россия не только оккупировала украинский Крым, но и практически захватила контроль над Черным морем, что несет угрозу не только Украине. США могли бы усилить безопасность в регионе, разместив в Украине свои силы противовоздушной обороны и американских военных. Об этом сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который сейчас находится в США с визитом.

Украинский чиновник встретился с главой американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation Гленом Говардом, объяснив ему, что Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс сил в Черном море, полностью его милитаризировав.

"Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы", – сказал Резников.

Министр отметил, что сейчас то же самое происходит с "Северным потоком – 2": три страны Балтии окажутся под страшным давлением, также под прямой угрозой оказалась Польша. Он уверен, что для Украины и стран Балтии – это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы – тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж.

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"Я убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска. Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", – заявил Резников.

Угроза нападения

Украина каждый год ближе к осени готовится к возможному полномасштабному нападению России, угроза которого возрастает к сентябрю, поскольку в этот период Россия и Беларусь проводят вблизи Украины масштабные учения "Запад".

На учения в Беларусь съезжается огромное количество российских военных и техники, а белорусское направление одно из самых опасных для Украины, поскольку совсем недалеко Киев.

Также одним из главных направлений, откуда может ударить Россия, называют Крым. Там у оккупантов сосредоточены огромные силы, в том числе авиация и ракетные комплексы. Украинское военное руководство постоянно мониторит ситуацию и проводит учения.

Как рассказывал нам бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко, Россия может напасть на Украину в сентябре, но Путин пока ждет одного важного момента.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что наша армия готова отразить полномасштабное вторжение противника.