Резніков запропонував США розмістити в Україні ППО і своїх військових

Росія не тільки окупувала український Крим, а й практично захопила контроль над Чорним морем, що несе загрозу не тільки Україні. США могли б посилити безпеку в регіоні, розмістивши в Україні свої сили протиповітряної оборони і американських військових. Про це сказав міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який зараз знаходиться у США з візитом.

Український чиновник зустрівся з главою американської неурядової дослідницької організації Jamestown Foundation Гленом Говардом, пояснивши йому, що Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс сил у Чорному морі, повністю його мілітаризувала.

"Ми особливо занепокоєні діями Рф, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани", – сказав Резніков.

Міністр зазначив, що зараз те ж саме відбувається з "Північним потоком-2": три країни Балтії опиняться під страшним тиском, так само під прямою загрозою опинилася Польща. Він упевнений, що для України і країн Балтії – це майже гарантована ескалація, а для решти Європи – тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж.

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"Я переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проект, і не допустити його запуску. Важливим є розширення безпековий пакет для України. У першу чергу – за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", – заявив Резніков.

Загроза нападу

Україна щороку ближче до осені готується до можливого повномасштабного нападу Росії, загроза якого зростає до вересня, оскільки в цей період Росія і Білорусь проводять поблизу України масштабні навчання "Захід".

На навчання до Білорусі з'їжджається величезна кількість російських військових та техніки, а білоруський напрям один з найнебезпечніших для України, оскільки зовсім недалеко Київ.

Також одним з головних напрямків, звідки може вдарити Росія, називають Крим. Там у окупантів зосереджені величезні сили, в тому числі авіація і ракетні комплекси. Українське військове керівництво постійно моніторить ситуацію і проводить навчання.

Як розповідав нам колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко, Росія може напасти на Україну у вересні, але Путін поки чекає одного важливого моменту.

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника.