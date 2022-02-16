Ринат Ахметов в Мариуполе: "Счастливым Донбасс может быть только в единой Украине"

Ринат Ахметов обратился к жителям Мариуполя. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, в День единения, находясь в прифронтовом Мариуполе, предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов обратился к жителям города.

Публикуем его заявление полностью:

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Дорогие друзья!

Мне очень приятно в этот день быть рядом с вами, в городе Мариуполе.

Прежде всего мне бы хотелось сказать вам огромное-огромное спасибо!

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Спасибо за ваш труд!

Спасибо за вашу ответственность!

А самое главное – спасибо вам за любовь к родным заводам, к родному городу и к нашей родной стране!

Спасибо вам!

Почему я здесь именно сегодня, 16 февраля?

Сегодня весь мир за нас переживает.

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Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно.

Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу.

У нас с вами ОДНА ЦЕЛЬ – сильные и успешные предприятия, сильный, мирный, красивый и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единая, красивая и успешная Украина.

А САМОЕ ГЛАВНОЕ – счастливые люди, счастливые украинцы.

Моя формула успеха состоит из трех составляющих – любить, верить и знать.

Мы любим Мариуполь, мы любим Украину.

Мы верим в Мариуполь, мы верим в Украину.

И я знаю точно, что вместе мы добьемся огромных успехов.

Мы продолжим работать, мы продолжим строить и мы продолжим инвестировать.

В этом году мы инвестируем 1 миллиард долларов в новое производство.

Мы построим университет.

Мы сделаем все, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольцев была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь.

Мы сегодня в 120 км от моего родного Донецка. Я не был в своем родном, любимом городе 8 лет.

У меня есть мечта. Чтобы на Донбасс Арене звучал гимн Лиги Чемпионов.

Чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед моими земляками.

Я уже не раз говорил и еще раз скажу: счастливым Донецк, счастливым Донбасс может быть только в единой и счастливой Украине.

Спасибо вам и будьте счастливы!

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