Рінат Ахметов у Маріуполі: "Щасливим Донбас може бути лише в єдиній Україні"

Рінат Ахметов звернувся до жителів Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, у День єднання, перебуваючи у прифронтовому Маріуполі, підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов звернувся до мешканців міста.
Публікуємо його заяву повністю:
Дорогі друзі!
Мені дуже приємно в цей день бути поряд з вами, у місті Маріуполі.
Перш за все мені хотілося б сказати вам величезне-величезне спасибі!
Спасибі за вашу працю!
Спасибі за вашу відповідальність!
А найголовніше – спасибі вам за любов до рідних заводів, до рідного міста та до нашої рідної країни!
Спасибі вам!
Чому я тут саме сьогодні, 16 лютого?
Сьогодні весь світ за нас переживає.
Сьогодні всі пишуть та кажуть, що у нас дуже неспокійно, дуже небезпечно й тривожно.
Я тут, щоб розділити з вами ці хвилювання та тривогу.
У нас із вами ОДНА МЕТА — сильні й успішні підприємства, сильний, мирний, красивий та успішний Маріуполь, сильна, мирна, єдина, красива й успішна Україна.
А НАЙГОЛОВНІШЕ — щасливі люди, щасливі українці.
Моя формула успіху складається з трьох складових – любити, вірити та знати.
Ми любимо Маріуполь, ми любимо Україну.
Ми віримо у Маріуполь, ми віримо в Україну.
І я знаю точно, що разом ми досягнемо величезних успіхів.
Ми продовжимо працювати, ми продовжимо будувати й продовжимо інвестувати.
Цього року ми інвестуємо 1 мільярд доларів у нове виробництво.
Ми збудуємо університет.
Ми зробимо все, щоб Маріуполь розвивався, а маріупольці мали гідну роботу, гідну зарплату і щасливе життя.
Ми сьогодні за 120 км від мого рідного Донецька. Я не був у своєму рідному, улюбленому місті 8 років.
У мене є мрія. Щоб на Донбас Арені звучав гімн Ліги Чемпіонів.
Щоб у мене була нагода виступити перед рідними вболівальниками, перед моїми земляками.
Я вже не раз говорив і ще раз скажу: щасливим Донецьк, щасливим Донбас може бути лише в єдиній та щасливій Україні.
Дякую вам і будьте щасливі!
Читайте також:
- "Інвестуватимемо навіть душу": Рінат Ахметов продовжить відроджувати прифронтовий Маріуполь
- Рінат Ахметов у Маріуполі. Онлайн