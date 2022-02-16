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"Будемо інвестувати навіть душу": Рінат Ахметов продовжить відрождувати прифронтовий Маріуполь

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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16 лютого, 10:12
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Підприємець відвідує місто на Донеччині в День єднання 16 лютого
Рінат Ахметов пообіцяв продовжити інвестувати у розвиток Маріуполя.
Рінат Ахметов пообіцяв продовжити інвестувати у розвиток Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Група "Метінвест" продовжить і надалі інвестувати у розвиток Маріуполя. Таку заяву під час робочого візиту до міста зробив бізнесмен Рінат Ахметов.

Про це йдеться у випуску "Сьогодні".

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Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов відвідав міський пірс, ремонт якого закінчили 2021 року. Там встановили нові перила із вмонтованим освітленням та створили зони для відпочинку. На все пішло 43 мільйони гривень, майже половину з яких – виділила група "Метінвест". Вона ж – візьме участь у будівництві першої в Україні морської бази парусного спорту.

"Ми також будемо сюди інвестувати і душу, і серце, і кошти для того, щоб мешканцям міста було дуже добре", – пообіцяв Рінат Ахметов.

У міській владі говорять, що завжди звертаються до компанії "Метінвест", коли потрібна допомога.

"Наші двері відчинені. А найголовніше – наша душа і серце відкрите, і ми готові разом з вами будувати прекрасне, красиве та найкраще місто у світі", – сказав Рінат Ахметов.

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Рінат Ахметов в Маріуполі

Ввечері 15 лютого стало відомо, що літак з бізнесменом на борту приземлився у Запоріжжі.

16 лютого Рінат Ахметов прибув до Маріуполя. Він відвідує прифронтове місто у День єднання.

"Маріуполь. На рідній землі", – підписали фото на сторінці в Facebook компанії System Capital Management.

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Благодійність — понад усе

Фонд Ріната Ахметова — один із найбільших благодійних в Україні. Він створив власний музей "Голоси мирних". У ньому — найбільша в світі колекція історій мирних жителів, які постраждали від конфлікту внаслідок військової агресії Росії на території України. Фонд планує зібрати 100 000 свідчень мирних жителів Донбасу до 2025 року.

"Це загальна картина дуже важлива для нас не тільки як для фонду, але й для країни загалом. Тому що з цих свідчень потроху формується колективна пам'ять", — підкреслила членкиня наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

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