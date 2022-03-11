Россия нанесла авиаудар по школе под Киевом, на месте остались руины (фото)

Россия разрушила еще одну киевскую школу. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Броварском районе Киевской области российская армия нанесла авиаудар в ночь на 11 марта. Снаряды упали возле школы и на трассе.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Facebook.

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Он опубликовал фото с места происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Место удара авиации РФ. Фото: Игорь Мосейчук

Серия ночных авиаударов по Украине

Днепр

Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром 11 марта. Местные жители сообщают, что по одному из районов Днепра были нанесены ракетные удары.

Авиаудары произошли в Новокодакском районе города. В частности, зафиксировано попадание:

вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома,

двухэтажной обувной фабрики с последующим возгоранием.

"Предварительно, 1 человек погиб", – сообщили спасатели.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске на 7:12 утра 11 марта было слышны взрывы.

Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе раздались взрывы в районе аэропорта.

"Воздушная тревога не сработала, происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьбы ко всем жителям города, пожалуйста, не распространяйте видео со взрывами, сохраняйте спокойствие", – сказал Марцинков.

Он добавил, что удар по Ивано-Франковску произошел во второй раз.

Луцк

Взрывы прогремели в стороне аэродрома. В 5:45 по городу запустили три ракеты. На месте обнаружили двух погибших военнослужащих, раненых – шесть.

"Не сработала система оповещения, которой руководят ВСУ. Этим занимается военная администрация. В 4:37 была тревога, в 4:50 отбой. А в 5:45 были взрывы, сирена через 4 мин после этого была", – объяснил мэр города Игорь Полищук.

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