Росія завдала авіаудару по школі під Києвом, на місці залишилися руїни (фото)

Росія зруйнувала ще одну київську школу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Броварському районі Київської області російська армія завдала авіаудару вночі проти 11 березня. Снаряди впали біля школи та на трасі.

Про це повідомив екснардеп Ігор Мосійчук у Facebook.

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Він опублікував фото з місця події. За попередніми даними, потерпілих немає.

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Місце удару авіації РФ. Фото: Ігор Мосейчук

Серія нічних авіаударів по Україні

Дніпро

Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня. Місцеві жителі повідомляють, що по одному з районів Дніпра було завдано ракетних ударів.

Авіаудари сталися у Новокодацькому районі міста. Зокрема, зафіксовано влучення:

поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку,

у двоповерхову взуттєву фабрику з наступним займанням.

"Попередньо, 1 людина загинула", – повідомили рятувальники.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську о 7:12 ранку 11 березня було чути вибухи.

Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що у місті пролунали вибухи в районі аеропорту.

"Повітряна тривога не спрацювала, відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх жителів міста, будь ласка, не поширюйте відео з вибухами, зберігайте спокій", – сказав Марцінків.

Він додав, що удар по Івано-Франківську стався вдруге.

Луцьк

Вибухи прогриміли в стороні аеродрому. О 5:45 по місту запустили три ракети. На місці виявили двох загиблих військовослужбовців, поранених – шість.

"Не спрацювала система оповіщення, якою керують ЗСУ. Цим займається військова адміністрація. О 4:37 була тривога, о 4:50 – відбій. А о 5:45 були вибухи, сирена через 4 хв після цього була", – пояснив мер міста Ігор Поліщук.

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