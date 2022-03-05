Россия обстреливает Николаев реактивной артиллерией – Сенкевич

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Российские оккупанты обстреливают Николаев с помощью реактивной артиллерии.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"Не выходите из укрытий"

"Николаев обстреливают реактивной артиллерией. Не выходите из укрытий!" – написал он, прикрепив фото.

Фото – Сенкевич Online.

Ситуация в Украине 5 марта

В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.

В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.

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Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.

"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.

В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Напомним, в Николаевской области украинские военные сбили вертолеты российских войск. Эту информацию подтвердили в ВМС ВС Украины, уточнив количество сбитых машин.

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