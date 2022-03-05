ВСУ уничтожили в Черниговской области танк оккупантов благодаря чат-боту

Вблизи села Великая Весь Черниговской области украинские военные уничтожили российский танк. Это произошло благодаря информации о его расположении, которой поделились украинцы в официальный чат-бот в Telegram.
Об этом сообщает СБУ.
"Продолжайте сообщать нам оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов. Каждое сообщение сначала проверяет СБУ, а затем передается на отработку военным", – говорится в сообщении.
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Как нужно правильно присылать информацию
Информацию просим присылать четко и структурированно:
- Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно).
- Количественный состав отмеченных сил врага и их тип.
- Дополнительная информация о направлениях движения и целях.
- Особые приметы подозрительных лиц.
Ситуация в Украине 5 марта
В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.
В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.
Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.
"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.
В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.
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