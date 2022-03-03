Россия продолжает нести потери: в ВСУ сообщили об уничтоженной технике РФ

Россия постепенно теряет военных и технику/Фото: Генштаб ВСУ, коллаж: "Сегодня"

Россия продолжает нести потери на войне с Украиной, которую сама объявила. Ежедневно силы РФ слабеют.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

"В течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов", — говорится в сообщении.

Как началась война?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже были уничтожены. Вооруженные силы Украины держат все под контролем. Народ Украины не отдаст ни миллиметра нашей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои действия.

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