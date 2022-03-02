Российские оккупанты постят в соцсетях, как убивают украинцев (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты уже не скрывают, что едут в Украину убивать наших граждан. В соцсетях нашли страницу военного, который вторгся на нашу территорию и публикует сторис отсюда.



Рассказы о том, что их бросили сюда на учения – бред.

Ситуация в Украине 2 марта