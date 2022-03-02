Російські окупанти постять у соцмережах, як убивають українців (відео)

Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти вже не приховують, що їдуть до України вбивати наших громадян. У соцмережах знайшли сторінку військового, який вторгся на нашу територію та публікує сторіс звідси.



Розповіді про те, що їх кинули сюди на вчення – брехня.

Ситуація в Україні 2 березня