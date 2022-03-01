Российские оккупанты снова ударили по Мариуполю, ранены десятки мирных жителей (фото)

Россияне ударили по Мариуполю / Фото: Коллаж: Сегодня

Враг целеустремленно бьет именно по мирным жителям и инфраструктуре Мариуполя. В результате обстрела 1 марта ранен 21 человек.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Обстрел района Кирова был произведен ракетой "Точка У" с кассетной боевой частью, предназначенной для уничтожения живой силы.

"Итак, применение этой ракеты в плотно застроенном жилом квартале, где нет военных, было направлено именно на поражение пожилых людей, детей, женщин", – отмечают украинские военные.

По предварительной информации, известно о 21 раненом. Число погибших уточняется.

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По данным полиции, в центральной части города разрушения получили несколько домов и школа №16. Кроме того, под огнем оккупантов в очередной раз оказался жилой сектор Левобережного района, а также территория КП "Коммунальщик". Также полицейские сообщают о по меньшей мере одном погибшем.

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В Мариуполе ударили по гражданским. Фото: ООС

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы. Также был произведен страшный обстрел поселка Сартана. Число раненых ежедневно растет.

25 февраля в результате артобстрелов российских оккупантов уничтожены жилые дома на Левобережье. Есть раненые среди мирных жителей. Также горела 48-я школа.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что защитники города уничтожили десятки российских танков.

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