Российские войска пытаются зайти в Мариуполь по расчищенному гуманитарному коридору – Азов

В Мариуполе срывают эвакуацию мирных жителей. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мариуполе русские войска коварно пытаются воспользоваться расчищенным гуманитарным коридором, чтобы войти в город.
Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram.
Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, сняты инженерные заграждения и другое.
"Просто сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг приступил к атаке на Мариуполь именно в этом направлении", – говорится в сообщении.
Предыдущие попытки эвакуации из Мариуполя
Ни 6, ни 5 марта эвакуация местных жителей из Мариуполя не состоялась. Россияне обстреливали места скопления людей, которые хотели эвакуироваться из города и сорвали договоренности о безопасном выводе украинцев из Мариуполя.
Также в город не смог добраться гуманитарный конвой, отправленный из Запорожья. Он должен привезти жителям Мариуполя медикаменты и продукты первой необходимости.
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") рассказал о ситуации в городе на вечер 6 марта:
"Геноцид украинского народа прямо сейчас. Враг продолжает обстреливать город Мариуполь. По МКР "Восточный" плеет ТОС-1 "Буратино", также по городу работает вражеская авиация, танки, ствольная и реактивная артиллерия. Число жертв среди гражданского населения уточняется, целые районы города разрушают и жгут русские кафиры, уничтожая людей!!!" – говорится в сообщении.
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