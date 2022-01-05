Какая погода ждет украинцев на Рождество – прогноз от синоптиков (карта)

Погода в Украине 7 января / Коллаж "Сегодня"

7 января на Рождество в Украине будет достаточно холодная погода, но без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Детали

На западе синоптики прогнозируют от -1 до +2 градусов. На востоке ожидается максимум 3 градуса тепла.

В северных регионах температура воздуха будет от -2 до 0 градусов. На юге столбики термометров будут колебаться от +1 до +7 градусов.

Осадков в этот день в стране не будет.

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Погода в Украине на 7 января. Скрин Укргидрометцентр.

Природные катастрофы в Украине

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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