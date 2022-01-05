Яка погода чекає на українців на Різдво – прогноз від синоптиків (карта)

Погода в Україні 7 січня / Колаж "Сьогодні"

7 січня на Різдво в Україні буде досить холодна погода, але без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів. На сході очікується максимум 3 градуси тепла.

У північних регіонах температура повітря буде від -2 до 0 градусів. На півдні стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +7 градусів.

Цього дня в Україні не буде дощів.

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Погода в Україні на 7 січня. Скрін Укргідрометцентр.

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофиі до них уже зараз треба бути готовими.

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Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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