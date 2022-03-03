СБУ перехватила разговор российских омоновцев: рассчитывали захватить Украину за 3 дня

Оккупанты жалуются, что их здесь разбили в "дым"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских омоновцев. Оккупанты называли "спецоперацию" войной и планировали полностью захватить Украину за три дня.

Об этом сообщили в СБУ.

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В СБУ рассказали, что омоновцы обсудили ситуацию под Гостомелем.

"Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, наши вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими — СОБР кемеровский", – говорилось во время разговора оккупантов.

Как добавили оккупанты, красноярцев вообще разбили в "дым" из танков и минометов. Их подразделение также понесло тяжелые потери, а силовики из Кемерово успели выскочить из огненного мешка.

"Но и у них – один 200-й и три 300-е. О наших вообще ничего не известно. Сколько там "наваляло" нашим, никто не знает", – сказал во время разговора один из оккупантов.

Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.

Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.

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