Семенченко снова отправили за решетку: новое решение суда

Сам подозреваемый экс-нардеп даже пообещал, что снова выйдет из-под стражи, как это было недавно, и надолго за решеткой не задержится

Соломенский районный суд Киева снова изменил меру пресечения для экс-нардепа и бывшего комбата Семена Семенченко, отправив его в СИЗО.

Об этом сообщает УНИАН.

Суд удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей без права внесения залога. Стоит отметить, что судья думал над решением аж около пяти часов в совещательной комнате.

"Ходатайство (следователя СБУ. – Ред.) удовлетворить. Изменить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей на срок 60 дней", – зачитал соответствующее решение судья Вишняк.

Реклама

Сам же подозреваемый уже пообещал выйти из СИЗО еще раз и уточнил, что его, скорее всего, повезут не в СИЗО, а в изолятор временного содержания, пишет PavlovskyNEWS.

"Точно так же, как я выходил, выйду еще раз", – заявил Семенченко.

СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (в ее состав входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т. ч. против нацбезопасности страны.

в т. ч. против нацбезопасности страны. В рамках уголовного производства подозрения вручили экс-нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ".

Также Семенченко и Шевченко подозревают в контрабанде военных товаров из РФ, которой якобы занимались подозреваемые.