Версія українською
$ 27,05
31,85

Семенченко снова отправили за решетку: новое решение суда

26 июля, 17:45

Сергей Мартынец

Сам подозреваемый экс-нардеп даже пообещал, что снова выйдет из-под стражи, как это было недавно, и надолго за решеткой не задержится

Соломенский районный суд Киева снова изменил меру пресечения для экс-нардепа и бывшего комбата Семена Семенченко, отправив его в СИЗО.

Об этом сообщает УНИАН.

Суд удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей без права внесения залога. Стоит отметить, что судья думал над решением аж около пяти часов в совещательной комнате.

"Ходатайство (следователя СБУ. – Ред.) удовлетворить. Изменить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей на срок 60 дней", – зачитал соответствующее решение судья Вишняк.

Реклама

Сам же подозреваемый уже пообещал выйти из СИЗО еще раз и уточнил, что его, скорее всего, повезут не в СИЗО, а в изолятор временного содержания, пишет PavlovskyNEWS.

"Точно так же, как я выходил, выйду еще раз", – заявил Семенченко.

Новости на эту же тему:
суд арест мера пресечения семен семенченко

Источник: Сегодня

Реклама