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СБУ подозревает экс-нардепа Семенченко в контрабанде и продаже военных запчастей из РФ

24 марта, 21:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Под Киевом силовики накрыли базу частной военной компании, способной нанести ущерб нацбезопасности

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность не предусмотренной законодательством и связанной с бывшим нардепом Семеном Семенченко "частной военной компании", деятельность которой была направлена ​​на подготовку тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В состав ЧВК входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов ЧВК проходила на базе в Киевской области – тренировка обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

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Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях.

Отдельно следователи получили данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между ЧВК и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксировано предложения организовать поставки оружия в эти страны.

По данным следствия, организаторами такой деятельности были бывший нардеп Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко.

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По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Сотрудники СБУ провели около 80 обысков в офисе, места проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях. Правоохранители изъяли:

  • почти 5500 патронов различного калибра;
  • 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;
  • 4 подствольных гранатомета;
  • ручной пулемет Калашникова;
  • 2 автоматические винтовки;
  • 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;
  • 7 помповых ружей;
  • 38 гранатометным выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5);
  • 16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;
  • устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Также изъята финансовая документация и черновые записи по организационной структуры вооруженного формирования, личные дела участников.

Напомним, ранее новости "Сегодня" пытались разобраться, зачем окружению Семенченко арсенал оружия под Киевом.

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СБУ контрабанда семен семенченко ЧВК Евгений Шевченко

Источник: Сегодня

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