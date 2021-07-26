Версия на русском
$ 27,05
31,85

Семенченко знову відправили за грати: нове рішення суду

26 липня, 17:45

Сергій Мартинець

Сам підозрюваний екснардеп навіть пообіцяв, що знову вийде з-під варти, як це було нещодавно, і надовго за гратами не затримається

Солом'янський районний суд Києва знову змінив запобіжний захід для екснардепа і колишнього комбата Семена Семенченка, відправивши його у СІЗО.

Про це повідомляє УНІАН.

Суд задовольнив клопотання СБУ та змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою без права внесення застави. Варто відзначити, що суддя думав над рішенням аж близько п'яти годин в нарадчій кімнаті.

"Клопотання (слідчого СБУ. – Ред.) задовольнити. Змінити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою на строк 60 днів", – зачитав відповідне рішення суддя Вишняк.

Реклама

Сам же підозрюваний вже пообіцяв вийти з СІЗО ще раз і уточнив, що його, швидше за все, повезуть не в СІЗО, а в ізолятор тимчасового утримання, пише PavlovskyNEWS.

"Точно так само, як я виходив, вийду ще раз", – заявив Семенченко.

Новини на цю ж тему:
суд арешти міра запобіжного заходу семен семенченко

Джерело: Сьогодні

Реклама