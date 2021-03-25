ЧВК, торговля оружием, международный терроризм. В чем обвиняют Семенченко и чем все может закончится

Военная прокуратура открыла дело на "легендарного комбата" еще в 2016 году

24 марта СБУ сообщила том, что спецслужбе удалось пресечь незаконную деятельность "частной военной компании", которую организовали бывший комбат и экс-депутат Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко. Все подробности – в материале сайта "Сегодня".

Что известно о "ЧВК Семенченко"

Фото: пресс-служба СБУ

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В ее состав входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Во время обыск силовики изъяли целый арсенал, включая 4 гранатомета, 3 автомата Калашникова, 7 помповых ружей и свыше 5 тыс патронов.

Подготовка членов "ЧВК" проходила на базе в Киевской области и даже за рубежом. Наемников из бывших силовиков тренировали навыкам обращения с оружием и ведения боевых действий. По информации журналистов Depo.ua, речь идет о частной военной корпорации Donbas Battalion Corp, зарегистрированной летом 2019 года в США.

Но самое громкое обвинение – в поставках оружия на Ближний Восток и закупках деталей для украинского вооружения не только в РФ, да еще и по завышенным ценам.

Помимо организаторов, еще троим гражданам Украины, которых называют активными членами "ЧВК", сообщили о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Это Игорь Орленко (позывной "Соболь"), Сергей Акимович и Александр Новиков, которых задержали утром 25 января, пишет "Суспільне".

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Информация о задержании самих Семенченко и Шевченко не подтвердилась. Утром 25 марта спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил "Українським Новинам", что "по состоянию на сейчас никто из них не задержан".

"Семенченко хотел приключений"

Один из подозреваемых, Евгений Шевченко написал на своей страничке в Фейсбуке о своем возмущении происходящим. Он отрицает все обвинения и иронизирует над СБУ, которая выставила его "украинском Бен Ладеном".

"Осенью 2018 года я реально планировал стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане по охране объектов и конвоев сопровождения по контрактам Госдепа США. Однако после нескольких месяцев предыдущей работы, переговоров и совещаний в Афганистане и Ираке (включая посольство США в Багдаде) и заявления Трампа о выходе контингентов и сокращении присутствия США в этих странах, вопрос сотрудничества стал неактуальным", – утверждает Шевченко, напоследок подчеркивая, что на этом его деятельность на ниве создания "ЧВК" и закончилась.

Сам Семен Семенченко пока что ситуацию не комментировал.

Нужно отметить, что в соцсетях новость о подозрении Семенченко и Шевченко не встретила особенного сочувствия ни среди рядовых пользователе, ни в рядах бывших коллег по Раде.

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"Семенченко хотел приключений, Семенченко нашёл приключения. Ещё один дутый кумир спускается с пьедестала вслед за Надей Савченко. СБУ респект", – написал на своей страничке в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.

А по мнению другого бывшего депутата Вадима Денисенко, эта история может перерасти в громкий дипломатический скандал, связанный с международным терроризмом.

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"[Это обвинение] может сыграть с нами дурную шутку, когда... всему миру скажут, что именно украинские, а не российские УИКы – главный ресурс помощи террористам по всему миру", делоотметил экс-нардеп.

Комбат и оружие

Это уже не первый скандал вокруг Семенченко, связанный с оружием.

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В марте 2018 глава глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил экс-комбата в том, что он вынес 3 марта две сумки с огнестрельным оружием из палаточного городка, разбитого под Радой протестующими, буквально за 14 минут до начала штурма городка правоохранителями. Напомним, в результате разгона пострадало 7 полицейских, а в самих палатках были изъяты "коктейли Молотова" и гранаты, арестовали свыше 100 протестующих.

По словам министра, у милиционеров "не хватило духа" задержать "легендарного комбата".

В декабре 2018 года скандал разразился уже на международном уровне, когда стало известно, что в Тбилиси задержали шестерых украинцев и одного гражданина Грузии, воевавшего на Донбассе. У них изъяли оружие – пистолеты "Макаров" и "Беретта" с боеприпасами, и возбудили уголовное дело по статье УК Грузии о незаконном хранении оружия.

Как сообщил в своем Фейсбуке тогдашний советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков, среди задержанных был Семенченко, которому удалось избежать ареста благодаря дипломатическому паспорту. Якобы бывший нардеп вместе с задержанными приобретал в Грузии партию нелегального оружия. "Легендарный комбат" Семен Семенченко, само собой, все отрицал.

Любопытно, что двоим из задержанных в 2018 году также выдвинуты подозрения в создании незаконной "ЧВК".

А летом 2017 года на ТК "Украина" вышел репортаж "По следам кровавого самозванца", в котором Семенченко обвинялся в том, что покрывал мародеров, факты похищения людей ради выкупа и другие военные преступления.

Еще ранее, в феврале 2016 года военная прокуратура открыла дело против тогда еще нардепа "Самопомочі" Семенченко по обвинению в незаконном лишении свободы, превышении служебных полномочий, служебном подлоге и использовании поддельных документов.

Напомним, что на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 24 марта, они семь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

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