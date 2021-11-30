Штамм "Омикрон" наступает, а области боятся выходить из красной зоны: главное о COVID-ситуации в Украине

В красной зоне хотят остаться Одесская и Луганская области. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом, однако надвигается новая угроза – штамм "Омикрон". Уже несколько областей заявили, что не спешат выходить из красной зоны адаптивного карантина.

Главное об обстановке с коронавирусом в стране – в материале сайта "Сегодня".

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Ситуация в Украине

За прошедшие сутки зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197).

Также за минувшие сутки:

госпитализированные – 1749 человек;

летальных исходов – 561;

выздоровели – 25 318 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1646;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 516;

Днепропетровская область – 393;

Донецкая область – 706;

Житомирская область – 77;

Закарпатская область – 368;

Запорожская область – 592;

Ивано-Франковская область – 167;

Киевская область – 694;

Кировоградская область – 178;

Луганская область – 224;

Львовская область – 467;

Николаевская область – 484;

Одесская область – 367;

Полтавская область – 875;

Ровенская область – 431;

Сумская область – 307;

Тернопольская область – 120;

Харьковская область – 344;

Херсонская область – 72;

Хмельницкая область – 276;

Черкасская область – 645;

Черновицкая область – 171;

Черниговская область – 197.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Вакцинация

В понедельник, 29 ноября, вакцинировались против коронавируса 226 059 человек. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы – 154 935 человек.

В общей сложности более 11 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19.

Карантинные зоны в Украине

В Киеве минимум три дня подряд ни один показатель не соответствует красной зоне, хотя столица в ней остается.

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Кроме того, в Хмельницкой области улучшился показатель коэффициента выявления случаев инфицирования – уже два дня он находится в пределах нормы. Полный список областей по карантинным зонам 30 ноября:

Красная

Киев

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Ровенская

Сумская

Херсонская

Хмельницкая

Черкасская

Черниговская

Оранжевая

Закарпатская

Полтавская

Желтая

Кировоградская

Тернопольская

Харьковская

Черновицкая (область)

Одесская область против выхода из красной зоны

Там не планируют отменять ограничения красной зоны. Карантинные правила могут действовать до конца праздников.

Председатель областного Управления здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева сказала, что в скором времени будут сворачивать часть коек в больницах. Речь идет о местах больниц, которые дополнительно открыли в момент пиковой заболеваемости.

Но чиновница отметила, что больницы первой волны останутся. При всех улучшениях "красная" зона в Одесской области необходимо продолжить.

"На мой взгляд, в красной зоне нужно оставаться, по меньшей мере, до конца праздников. Это не локдаун в Одессе, а предельные нормы", – подчеркнула чиновница.

Луганская область тоже хочет сохранить карантин

Там после заседания комиссии ТЭБ и ЧС руководству ОГА поручили принять меры по обеспечение соблюдения карантинных правил, предусмотренные для красной зоны, а также обеспечить ежедневную оценку эпидситуации в регионе.

Красную зону хотят продлить, хоть там и фиксируют около 200 случаев ежедневно, а на выходных было меньше 100.

Правила въезда в Украину ужесточили из-за штамма "Омикрион"

Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.

Это касается путешественников, находившихся в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней. Они обязаны пройти 14-дневный период самоизоляции.

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где в первый раз обнаружили новый штамм, Анджелика Кутзи одна из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":

пациенты жаловались на сильную усталость;

у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;

у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от заражения этим штаммом имеющаяся в мире и Украине COVID-вакцина .

Есть ли "Омикрон" в Украине?

Пока что в Минздраве не заявляли о появлении нового штамма в Украине.

"На сегодняшний день штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины" , – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 ноября.

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