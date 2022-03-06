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Сине-желтые флаги и тысячи людей. В Новой Каховке проходит митинг против оккупантов (видео)

Юлия Гаврилюк
6 марта, 12:07
Организаторы просили максимально распространить информацию о митинге среди жителей Новой Каховки

Люди выходят на митинги против оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области во временно оккупированной Новой Каховке проходит митинг против российских захватчиков.

Об этом пишет Telegram-канал "PavlovskyNews".

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Многотысячный протест против оккупантов начался в 11:00 на улице Первомайской возле кинотеатра "Юность".

Люди вышли на улицы с украинскими флагами и поют гимн.

"Учитывая отсутствие доступа к украинским СМИ, организаторы просили максимально распространить информацию о митинге среди жителей Новой Каховки", – говорится в сообщении.

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