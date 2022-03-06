Сине-желтые флаги и тысячи людей. В Новой Каховке проходит митинг против оккупантов (видео)

Люди выходят на митинги против оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области во временно оккупированной Новой Каховке проходит митинг против российских захватчиков.

Об этом пишет Telegram-канал "PavlovskyNews".

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Многотысячный протест против оккупантов начался в 11:00 на улице Первомайской возле кинотеатра "Юность".

Люди вышли на улицы с украинскими флагами и поют гимн.

"Учитывая отсутствие доступа к украинским СМИ, организаторы просили максимально распространить информацию о митинге среди жителей Новой Каховки", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Украине 6 марта

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.

Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине будут создаваться полноценные лагеря для российских военнопленных из-за их большого количества.

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